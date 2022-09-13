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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Okan’ın böbreği ile hayata tutundu

Karaman’da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Okan Eski’nin (30) bir böbreği, 12 yıldır nakil bekleyen 57 yaşındaki Süleyman Baylan’a nakledildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Baylan, “Daha önce 4 kez çağrılmıştım ama böbrek daha uyumlu olan kişilere nakledilmişti. Bu sefer rabbim bana nasip etti. Herkes organlarını bağışlasın.

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Okan’ın böbreği ile hayata tutundu
Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Baylan, havalimanında teknisyen olarak çalışırken böbrek rahatsızlığı baş göstermeye başladı. Diyaliz almaya başlayan Baylan henüz 45 yaşındayken 2010 yılında emekli olmak zorunda kaldı. 12 yıl boyunca böbrek nakli bekleyen Baylan, mutlu haberi 10 Eylül günü aldı. Karaman'da 10 gün önce trafik geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Okan Eski'nin organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Eski'nin bir böbreği Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Süleyman Baylan'a nakledildi. Başarılı bir ameliyatla nakil olan Baylan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

'BEN ÖLÜNCEDE HANGİ ORGANIMI İSTERLERLE ALSINLAR'
Mutlu haberi alabilmek için 12 yıl beklediğini söyleyen Süleyman Baylan SABAH'a konuştu. Baylan, "Sürekli diyalize giriyordum, Ağrılardan duramıyordum. Daha öncede 4 kez hastaneye çağrılmıştım. Ama organlar diğer kişilere daha çok uyumlu olduğu için onlara nakledilmişti. 5'inci kez çağırdıklarında çok şükür bana uydu ve başarılı bir operasyonla nakledildi. Okan evladımın eşiyle de görüştük. Ona çok teşekkür ettim. Ailesi de organlarını bağışlamayı çok istemiş. Sadece dua edin dediler. Ben bir ömür boyu Okan evladıma dua edeceğim. En yakın zamanda ailenin ziyaretine de gideceğim. O bana organ değil can verdi. Organ bağışı çok önemli. Ben öldüğümde de hangi organım kullanılabilecekse o organımın alınmasını istiyorum. Toprak altında çürüyeceğine başka canlara can olsun. Ben yıllarca bekledim başkaları benim kadar beklemesin" dedi.
Okan Eski'nin alınan diğer böbreği, karaciğeri ve kalbi de Antalya gönderilmişti.

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Okan’ın böbreği ile hayata tutundu
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