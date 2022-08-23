Okçular Vakfı Malazgirt Zaferi’nin 951. yılını etkinliklerle kutluyor

Okçular Vakfı tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23 - 26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri' düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anma etkinlikleri kapsamında 25 Ağustos Perşembe günü Ahlat'ta, 26 Ağustos Cuma günü ise Malazgirt'te konuşma yapacak.



Malazgirt'teki kutlamalar bugün açış konuşmaları ve Muş halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. Kutlamalar kapsamında oba alanında han çadırı ve pek çok tematik geleneksel çadır, yeme içme alanları ve geleneksel el sanatları dükkanları kuruldu. Ok-yay atölyesi, hüsn-ü hat atölyesi, deri atölyesi ziyaretçilerini beklerken, ilk günkü etkinlikler arasında trap ve kurşun atışları, atlı cirit gösterisi, yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, kapışmalı aba güreşi, karakucak güreşi yer alıyor. Çocuklar ise geleneksel çocuk oyunları, mangala ve aşık atma, at binme ile futbol, basketbol ve mini golf gibi etkinliklere katılabilecek. Malazgirt Atları Koşusu'nun da düzenleneceği kutlamaların ilk günü şehir merkezindeki bayrak yürüyüşü ve Ferhat Göçer konseri ile son bulacak.



GÖRKEMLİ ŞENLİK

Ahlat'taki 'Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri'nin ilk gününde, açış konuşmalarının ardından halk oyunları ekipleri ve Azerbaycan devlet sanatçıları Harı Bülbül sahneye çıkacak.



Yine tematik geleneksel çadırlarla birlikte yeme içme stantları ve geleneksel el sanatları dükkanlarını yer aldığı kutlama alanında ziyaretçiler ok-yay, hüsn-ü hat ile deri atölyelerine katılabiliyor, okçuluğu deneyimleyebiliyorlar. Atlı cirit gösterisi ve atlı okçuluk gösterileriyle renklenen anma kapsamında çocuklar ise geleneksel çocuk oyunları, mangala ve aşık atma, at binme ile futbol, basketbol ve mini golf etkinliklerine katılarak eğlenecek. Katılımcılar güreş alanında yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, kapışmalı aba güreşi ve karakucak güreşi izleyebilecek. Ahlat'taki ilk gün kutlamalarının kapanış etkinlikleri şehir merkezindeki mehteran yürüyüşü, Kazakistan Er Turan halk müziği konseri ve Azerin konseri.



MALAZGİRT ZAFERİ VE SULTAN ALPARSLAN'LA SELÇUKLUYUZ

Okçular Vakfı Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Biz 1071 Malazgirt Zaferi'yle 2071 hedefiyle Sultan Alparslan'la Selçukluyuz. 1300'de, 1453'te 2053 hedefiyle Sultan Mehmet Han ve Osman Gazi ile Osmanlıyız. Ve aynı şekilde, Sultan Alparslan'ın bize emanet ettiği vatan, bundan 100 yıl önce işgal edildiğinde, başkanı bulunduğum Beyoğlu'ndan Galata Rıhtımı'ndan Milli Mücadele'yi, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 1919'da, 1923'te ve 2023'te büyük, güçlü Türkiye devletiyiz"diye konuştu.



'Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri', Ahlat'ta 25 Ağustos Perşembe, Malazgirt'te ise 26 Ağustos Cuma günü sona erecek.