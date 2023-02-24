Okçular Vakfından 100 otağı çadırı

6 Şubat saat 04:17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaralar Kırıkkale Valiliği ve Belediyesinin koordinesinde sarılıyor. Kurulan çadır kenteler ise Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından her gün ziyaret edilerek vatandaşların istek ve talepleri yerine getiriliyor.
Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı'ya TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) üyesi Bilal Erdoğan'da eşi ile Reyyan Erdoğan ile birlikte eşlik ettiler.
OKÇULAR VAKFINDAN 100 OTAĞI ÇADIRI
Geçici olarak çadır kentlere yerleştirilen vatandaşlar ile bir araya gelen Bilal Erdoğan burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bilal Erdoğan ayrıca Okçular Vakfı tarafından Pazarcık'ta kurulan otağ yurdunu da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte gezdi. Okçular Vakfı tarafından bölgeye kurulan 100 çadır tamamlandığında deprem zedelere hizmet edecek.