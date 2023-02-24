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Giriş Tarihi: 24.2.2023 14:41 Son Güncelleme: 24.2.2023 15:27

Okçular Vakfından 100 otağı çadırı

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) üyesi Bilal Erdoğan’da Pazarcık’ta Kırıkkale Valiliği ve Belediyesince kurulan oyuncak çadırında asrın felaketinden etkilenen depremzede çocuklar ile oyun oynadılar. Okçular Vakfı tarafından kurulan depremzedelere hizmet edecek olan otağı çadırını gezdi. Erdoğan ayrıca bölgede bulunan ASKON yardım ekiplerine kolaylıklar diledi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Okçular Vakfından 100 otağı çadırı

6 Şubat saat 04:17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaralar Kırıkkale Valiliği ve Belediyesinin koordinesinde sarılıyor. Kurulan çadır kenteler ise Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından her gün ziyaret edilerek vatandaşların istek ve talepleri yerine getiriliyor.

Vali Tekbıyıkoğlu ve Başkan Saygılı'ya TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) üyesi Bilal Erdoğan'da eşi ile Reyyan Erdoğan ile birlikte eşlik ettiler.

Kırıkkale Valiliği ve Belediyesince çadırkent içerisine kurulan oyun çadırında çocuklar ile bir araya gelen Bilal Erdoğan çocuklar ile sohbet edip oyun oynadılar.

OKÇULAR VAKFINDAN 100 OTAĞI ÇADIRI

Geçici olarak çadır kentlere yerleştirilen vatandaşlar ile bir araya gelen Bilal Erdoğan burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bilal Erdoğan ayrıca Okçular Vakfı tarafından Pazarcık'ta kurulan otağ yurdunu da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte gezdi. Okçular Vakfı tarafından bölgeye kurulan 100 çadır tamamlandığında deprem zedelere hizmet edecek.

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Okçular Vakfından 100 otağı çadırı
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