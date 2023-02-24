Okçular Vakfından 100 otağı çadırı

OKÇULAR VAKFINDAN 100 OTAĞI ÇADIRI

Geçici olarak çadır kentlere yerleştirilen vatandaşlar ile bir araya gelen Bilal Erdoğan burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bilal Erdoğan ayrıca Okçular Vakfı tarafından Pazarcık'ta kurulan otağ yurdunu da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte gezdi. Okçular Vakfı tarafından bölgeye kurulan 100 çadır tamamlandığında deprem zedelere hizmet edecek.

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