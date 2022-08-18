Okçular Vakfı’nın ‘1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri’ başladı

Büyük Taarruz'un 100. yılı vesilesiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen '1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri' tanıtım toplantısında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "1071 Malazgirt Zaferi ve 1922 Büyük Taarruz aynı ruhun, aynı dayanışmanın, aynı inancın zaferidir" dedi.



Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde gerçekleştirilecek 6. 1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri'nin tanıtım toplantısı, Büyük Taarruz'un 100. yılı vesilesiyle Afyonkarahisar'da yapıldı.



Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Okçular Vakfı Başkanı-Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Başkanı - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan katıldı.



Toplantıda konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın toplantısını Afyonkarahisar'da düzenleyerek Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi'nin aynı ruhun, aynı dayanışmanın, aynı inancın bir yansıması olduğuna dikkat çekmek istediklerini söyledi.





Yıldız şunları kaydetti: "Kurtuluş Savaşı'nı tarihimizin dönüm noktasıdır. 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü ve Anadolu'nun fethinin 951. yılını onurla, şerefle kutluyoruz. Bu yıl 23-26 Ağustos tarihleri arasında Türk tarihinin ve bizim vatan oluş hikayemizin başladığı Ahlat'ta ve Malazgirt'te etkinliklerimizin altıncısını gerçekleştireceğiz. Üç gün geleneksel sporlarımız okçuluk, atlı okçuluk, cirit, kök börü, güreş, mas, mangala yarışmalarımızın ve konserlerin olacağı bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat ve Malazgirt'e teşfir edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk İslam kabristanlığında bu toprakların bizim olduğuna dair şahidelerin bulunduğu o mekanda bütün dünyaya önemli bir mesajı vermiş olacaklar. Bütün bir millet çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle hem Ahlat'ta hem Malazgirt'te olacağız. 26 Ağustos'ta 951 yıl sonra Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Romanıyla, Boşnakıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bir ve beraber olduğumuzu tekrar bütün dünyaya haykıracağız, birlik ikrarında bulunacak ve yeniden ahitleşeceğiz. Bu yıl 26 Ağustos 1071'de olduğu gibi, 951 yıl sonra cumaya denk geliyor. Cumhurbaşkanımızın da katılacakları bir cuma namazıyla bütün millet Malazgirt Ovası'nda bir cuma namazını hep birlikte eda edeceğiz. Bu şekliyle bu yılki Malazgirt Anadolu'nun fethi anma etkinliklerimizi tamamlamış olacağız."



Dünya Etnospor Başkanı - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi: "Malazgirt'le Büyük Taarruz'un yıl dönümünün aynı güne gelmesi de aslında o kadar bizim için bir ders niteliğinde ki bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık. Ve 851 yıl sonra buna kastedenlerin önemli girişimlerinden bir tanesine şahit olduk. 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek, o Malazgirt ruhunu yeniden teyit etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük. Ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerden en büyük en sonuncularından bir tanesi. Biz Malazgirt'i beş yıldır bütün ülkeye haykırırken yeniden hatırlatmaya çalışırken, daha geniş anlamda anlaşılmasına gayret gösterirken tam da işte o büyük taarruz ruhunun canlı kalması için bunu yapıyoruz. Gençlerimize şunu hatırlatmak istiyorum, nasıl ki Büyük Taarruz başarılı olmasaydı bu toprakları bizden almaya kastedenler başarılı olacaklardı. Biz bu topraklarda bin yıldır varız, bu topraklar bize bin yıldır vatan diye bu toprakları bizden almak isteyenlerin bu topraklarda gözü olanların bu emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz. Biz Malazgirt'in 951. yıl dönümünü anarken, Alparslan'ı gençlerimize anlatırken tabii ki 26 Ağustos 1922'de, Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'un da ne kadar bağlantılı, ne kadar birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu hatırlatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını onlarla beraber cephede kahramanlıklar sergileyen, canlarını veren süngüyle düşmanı püskürtmeye muvaffak olan o kahramanları hatırlayacağız. Gençlerimize hatırlatacağız ki bu toprakları vatan olarak önümüzdeki bin yıl daha koru koruyabilelim. Bizim olanı, başkalarının gözü olanı korumaya devam edelim. Hem Malazgirt'in 951. yılı hem de Büyük Taarruz'un 100. yılı tekrar kutlu olsun. Bizim de Okçular Vakfı olarak misyonumuz, gençlerimize bu önemli değerleri, bu önemli dönüm noktalarını hatırlatmak olduğu için bugün buradayız."





'6. 1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri'nin Afyonkarahisar ayağı programı kapsamında, 'MalazgirtZaferinin 951. Yıl Dönümü Etkinlikleri İlk Ok Atışları' ve 'Büyük Taarruz'un 100. Yılı Okçuluk TurnuvasıÖdül Töreni'nin yanı sıra mehteran geçişinden okçuluk atölyesine, geleneksel yay atölyesinden hüsn-ühat atölyesine ve mas güreşine bir dizi etkinlik düzenlendi.



1071 MALAZGİRT ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi'nin tarihi önemine binaen, Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen '1071 Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri' Okçular Vakfı'nın tarihi misyonuna uygun olarak son beş yıldır düzenleniyor. İlki 2017 yılında, Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünde yapılan anma etkinliği bu yıl altıncı yılını doldurarak zaferin 951. yılı ruhuna uygun olarak gerçekleştiriliyor.



951. YIL ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi'nin, hatırlatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikler, çevre belde ve şehirlerden binlerce vatandaşımızın Malazgirt ve Ahlat'ta buluşmasını sağlıyor. Her geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin tarihi önemine dair farkındalığın artmasını sağlayan etkinlik 'Malazgirt Ruhu'nun' yeniden canlandığı bir buluşma noktası haline geldi.