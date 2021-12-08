Okey masasında arkadaşını infaz etti

İSTANBULBaşakşehir'de askere gitmek için gün sayan Bedirhan Atbaş, tartıştığı arkadaşı tarafından okey oynarken sırtından vurularak öldürüldü. Korkunç olay, Pazartesi akşamı Başakşehir Kayabaşı'nda bir kafede yaşandı. İddiaya göre, arkadaş olan Bedirhan Atbaş ile Mehmet L., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bir süre sonra iki taraf da konuyu kapattığını söyleyerek ayrıldı.
Olaydan iki gün sonra Mehmet L., yanına aldığı tabanca ile Bedirhan Atbaş'ın bulunduğu kafeye gelerek, arkadaşını sırtından tabanca ile vurdu. Kahvehanede yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli polise teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Bana küfür etti" dediği öne sürüldü. Mehmet L. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.