Okey masasında çorba hesabı kavgası: 3 kişi yaralandı

Bağcılar'da bir kıraathanede 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan K. Ergin A. ve Yakup Y. isimli şahıslar bir masada oyun oynuyorlardı. İddiaya göre içlerinden Ergin A. dışardan bir çorba söyledi. Çorbanın parasını masanın hesabına ekletti. Oyun bitip iş hesap ödemeye gelince çorba parası arkadaşlar arasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada belinden silahını çıkaran Hasan K. biranda Ergin A. ve Yakup Y.'ye doğru ateş etti. Çıkan kurşunlardan iki arkadaş yaralanırken seken kurşun kıraathanede bulunan Abdullah C.'nin kulağına isabet etti. 3 kişiyi yaralayan Hasan K. silahı yere atıp kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Hasan K.'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Hasan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.