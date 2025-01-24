Okkan şehit edildiği yerde anıldı

Okkan'ın şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda gerçekleştirilen anmaya, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın yanı sıra vatandaşlar ile Diyarbakırspor oyuncuları da katıldı. Emniyet Müdürü Kaya anma programında yaptığı konuşmada şöyle dedi: Sakarya'nın "öz evladı", Diyarbakır'ın "Gaffar babası" Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı süre içerisinde halkımıza Devletimizin müşfik ve kucaklayıcı aynı zamanda güçlü ve şefkatli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamış, Diyarbakır halkı "Gaffar Babasını" bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bu zamana kadar geçen sürede, sadece bizim değil, Diyarbakır halkının da şehitlerimizi unutmadığını, özellikle de Rahmetli Müdürümüze karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettirdiğini görüyoruz.

Merhum Emniyet Müdürümüz ve Beş Kahraman Evladımızı şehit edenler, medeniyetin beşiği bu kadim şehirde, kin ve nefret tohumlarını ekmek istemişlerdir. Şunu iyi bilsinler ki bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde halk desteğinin ne denli etkili olduğunun bilinci ile bugün bizler de, şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek, halkımızın sevgi ve desteği ile görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız."

DİYARBAKIRSPOR OKKAN'I UNUTMADI

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Diyarbakırspor, bu anlamlı günü unutmayarak, şehit emniyet müdürüne vefasını gösterdi. Diyarbakırsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen törene katılım sağladı. Törende, Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın şehit edildiği alana karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Anmaya katılanlar şehit Okkan'ın anıtına kırmızı karanfil bırakıp dualar okudu.