Okkan ve korumalarına şehit oldukları yerde anma töreni yapıldı

Okkan ve korumalarına yönelik suikastın yapıldığı Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Ali Gaffar Okkan Anıtı önündeki törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da katıldı. Emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafları ve Türk Bayrağı asıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Görev yaptığı süre içerisinde şehit emniyet müdürümüz halkımıza devletimizin kucaklayıcı, aynı zamanda güçlü ve şevketli yüzünü göstermiş, gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir.

Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamış, Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir" dedi.