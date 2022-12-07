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Giriş Tarihi: 8.12.2022

Oklava ile döven annesinden davacı oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Oklava ile döven annesinden davacı oldu
Bolu'da yaşayan C.B., iddiaya göre 6 ay önce kızı N.B.'yi oklavayla dövdü. Savcılığa başvuran N.B.'nin, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula elim yüzüm mosmor gitmek zorunda kaldım. Korkudan devlete sığındım" diyerek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine anne hakkında "Alt soya saldırı" suçundan dava açıldı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada anne C.B. "Sürekli okuldan kaçıyordu. Otomobilimizi bile alıp kaçmaya çalıştı. Ona vurdum ama o da bana vurdu, yaralandım" dedi. Mahkeme, N.B. hakkında da "Üst soya saldırı" nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Oklava ile döven annesinden davacı oldu
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