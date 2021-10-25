Okmeydanı’ndaki denetimlerde kumaş taşıyan araçta silahlar bulundu

Şişli Okmeydanı'nda, geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüpheli araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tarafından denetim noktasında çevrilen bir aracın aranması sonucu kumaş parçalarının arasında bir ruhsatsız silah ele geçirilirken, aracın geniş çarpı aranması sırasında sürücü A.K. birde ruhsatlı pompalı tüfek bulunduğunu söyledi. Silahlarla yakalanan sürücü A.K. Feriköy Karakoluna götürüldü.



Yapılan çalışmada;661 şahıs 270 araç 84 motorsiklet, Toplam:1015 denetim yapılmış, 1.Aranan Şahıs (Cumhurbaşkanına hakaret) 2.Aranan Şahıs ( Sesli Yazılı veya Görüntülü Hakaret) yakalanmış, 2 Yoklama Kaçağı tespit edilmiş, 1 Ruhsatsız Silah 1 Pompalı Tüfek , 10 Adet Fişek ele geçirilmiş, Trafik yönünden; 5.602 TL İdari ceza uygulanmış, Kades Yönünden 145 Kadın, KADES ili ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapılmış,

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde şüpheli araçlar sıkı denetimden geçirildi. Denetimlerin günboyu devam ettiği kaydedildi.