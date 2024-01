Oksijen adam 400 bin fidanı toprakla buluşturdu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve 'Oksijen Adam' olarak bilinen 64 yaşındaki Abdullah Karataş, 24 yılda 400 bin fidanı toprakla buluşturarak 22 hatıra ormanı oluşturdu. Bu büyük çaba, ilçenin yeşillenmesine ve doğanın korunmasına büyük katkı sağladı. Karataş, doğa ve yeşili çok seven bir hayırsever olarak biliniyor. Doğasever kişiliğiyle öne çıkan Karataş, 24 yıldır dağları taşları aşarak kendi imkânlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturuyor. 2008 yılında emekli olduktan sonra beyaz eşya işiyle uğraşmaya başlayan Karataş, boş zamanlarının büyük bir kısmını diktiği fidanların bakımı ve kontrolüyle geçiriyor. Karataş, 2000 yılında fidan dikmeye başladı ve bugüne kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturdu.Bu süre zarfında ayrıca, 20 hatıra ormanı oluşturdu ve köylerde 20 çeşme yaptırdı. İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün fidanların bakımını, kontrolünü ve sulamasını bizzat kendisi yapıyor. Karataş, gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve yeşil bir doğa bırakma amacıyla çalışmalarını sürdürürken ömrünün sonuna kadar fidan dikmeye kararlı olduğunu söyledi. Sarıkaya ilçesinde "Oksijen Adam" olarak tanınan Abdullah Karataş'ı ilçe kaymakamı Ahmet Nuri Demir yalnız bırakmıyor, destek oluyor. Karataş, ömrünü doğaya ve fidanlara adamış bir doğa gönüllüsü olarak, "Ömrümün her anını doğaya ve fidanlara adadım. Ve son nefesime kadar fidanları toprakla buluşturmaya kendime söz verdim. Ölünceye kadar da bunu yapacağım" dedi.