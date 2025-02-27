Oksijen tüpü faciasında ölen teyze ve yeğenine acı veda: Babanın en ağır yükü! Oğlunun tabutu omzunda taşıdı

Halil ve Fatma Çakmak çifti 3 ay önce ilk bebekleri Mustafa'yı kucaklarına aldı. Ancak minik bebeğe doğumsal diyafram hernisi (karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diyafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunması) tanısı konuldu. Cerrahi operasyon geçiren minik bebek yeni doğan bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bu süre içerisinde birkaç kez solunumu duran minik Mustafa yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Tedavinin ardından minik Mustafa dün akşam taburcu edildi. Doktorlar bebeğin solunum sıkıntısı yaşayabileceği ve oksijene ihtiyacı olabileceğini söyledi. Oksijen tüpünün nasıl kullanılması gerektiği yönünde de anne ve babaya hastanede eğitim verildi. Ailede bunun üzerine taburcu işleminden önce oksijen tüpünü temin etti. Taburcu işlemini ardından Çumra ilçesindeki evlerine gitmek üzere yola çıkan çiftin aracın arka koltuğundaki oksijen tüpünden sızan oksijenin alev alması nedeniyle araçta patlama meydana geldi. Teyze Rabia Yıldız ve yeğeni Mustafa hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar oluşan anne Fatma'nın tedavisi Konya Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde sürerken, baba Halil ise küçük yaralarla olayı atlattı.

BABANIN EN AĞIR YÜKÜ

Teyze ve yeğeninin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeler Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesine getirildi. Ailesi tarafından Rabia Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Baba Halil Çakmak ise gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunu omuzladı. Teyze ve yeğeninin cenazeleri öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük Mustafa'dan geriye babasının hastanede çektiği fotoğrafları kaldı.