Oksijenle sağlıklarına kavuşuyorlar

AnkaraEtlik Şehir Hastanesi Hiperbarik Oksijen Merkezi kapılarını SABAH'a açtı. Depremzedelere şifa olan merkezi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Selçuk Tatar anlattı:Merkez 7 Şubat'ta depremden sonra açıldı. Günlük 30-35 kişiye bakıyoruz. Hastalarımızı aldıktan sonra kapıları kapatıp içeriyi basınçlı havayla dolduruyoruz. Hastalar iki saat boyunca maskeyle yüzde 100 oksijen soluyor. Oksijen kanda yüksek oranda çözülüyor ve dokuların oksijenle beslenmesi artırılıyor.Hiperbarik oksijen tedavisi her ilde olan bir tedavi değil. Çevre illerden gelen hastalarımız bize başvurabiliyor. Hastalığa göre tedavinin süreci değişiyor. Günde bir seans gerçekleştiriliyor. Tedavi her yaş grubuna uygulanabiliyor.Hasta antibiyotik kullanıyorsa, etkinliğini artırıyor. Vücutta herhangi bir ödem varsa, bunu gidermek için de yöntemden yararlanıyoruz. Bakterilere direkt etki ederek onları yavaşlatıyor veya öldürebiliyor. Yara iyileştirmesini hızlandırıyor. Yaklaşık 55 depremzedeyi tedavi ettik.