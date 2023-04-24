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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Oksijenle sağlıklarına kavuşuyorlar

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Oksijenle sağlıklarına kavuşuyorlar
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hiperbarik Oksijen Merkezi kapılarını SABAH'a açtı. Depremzedelere şifa olan merkezi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Selçuk Tatar anlattı:
YÜZDE YÜZ OKSİJEN: Merkez 7 Şubat'ta depremden sonra açıldı. Günlük 30-35 kişiye bakıyoruz. Hastalarımızı aldıktan sonra kapıları kapatıp içeriyi basınçlı havayla dolduruyoruz. Hastalar iki saat boyunca maskeyle yüzde 100 oksijen soluyor. Oksijen kanda yüksek oranda çözülüyor ve dokuların oksijenle beslenmesi artırılıyor.



HER YAŞ GRUBUNA UYGUN: Hiperbarik oksijen tedavisi her ilde olan bir tedavi değil. Çevre illerden gelen hastalarımız bize başvurabiliyor. Hastalığa göre tedavinin süreci değişiyor. Günde bir seans gerçekleştiriliyor. Tedavi her yaş grubuna uygulanabiliyor.
FAYDASI SONSUZ: Hasta antibiyotik kullanıyorsa, etkinliğini artırıyor. Vücutta herhangi bir ödem varsa, bunu gidermek için de yöntemden yararlanıyoruz. Bakterilere direkt etki ederek onları yavaşlatıyor veya öldürebiliyor. Yara iyileştirmesini hızlandırıyor. Yaklaşık 55 depremzedeyi tedavi ettik.

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Oksijenle sağlıklarına kavuşuyorlar
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