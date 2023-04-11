Öksürürken diş implantı akciğerine kaçtı

Kocaelı'nde yaşanan ilginç olayda, E.K tedavi gördüğü diş polikliniğinde aniden öksürmeye başladı. Yaşamış olduğu öksürük krizi esnasında, implant dişi boğazına kaçtı. E.K hemen Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Göğüs Hastalıkları Servisi Bronkoskopi Ünitesi'nde yapılan kontrollerde, E.K'nın boğazına kaçan dişin, akçiğerinde olduğu belirlendi. Ameliyata alınan hastanın akciğerinde bulunan 3 cm uzunluğundaki implant Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Taşolar tarafından cerrahi müdahale olmadan, bronkoskopi yöntemiyle çıkartıldı.