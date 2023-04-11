Öksürürken implantı, akciğerine kaçtı

UZUN SÜRE KALMASI KANSER RİSKİNİ ARTTIRIR

Solunum yolunun tamamını kapayan cisimlerde herkesin bildiği bir takım manevralar ile parçanın yerinden çıkarılmasının sağlanabileceğini ifade eden Taşolar, "Ancak, solunum yolunun tamamını tıkamayan küçük çaplı, diyelim ki çekirdek tanesi, nohut, leblebi, kalemlerin başındaki başlıklar gibi cisimler akciğere kaçtığında daha büyük sıkıntılar çıkabilir. En başlarda herhangi bir sıkıntı olmasa bile, bu tarz malzemenin uzun süre orada kalması kanser riskini arttırır. Nihayetinde eğer biz, bunu bronkoskopi ile çıkarmayı başaramasaydık hastanın genel bir anesteziyle rijit bronkoskopi yapılması gerekecekti. Orada da, başarılı, olunmasaydı akciğerin lobuyla beraber çıkarılması gerekecekti" diye konuştu.