Öksürürken implantı, akciğerine kaçtı

Kocaeli'nde yaşanan ilginç olayda, E.K tedavi gördüğü diş polikliniğinde aniden öksürmeye başladı. Yaşamış olduğu öksürük krizi esnasında, implant dişi boğazına kaçtı. Olay sonrası, E.K hemen Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Göğüs Hastalıkları Servisi Bronkoskopi Ünitesi'nde yapılan kontrollerde, E.K'nın boğazına kaçan dişin, akçiğerinde olduğu belirlendi. Ameliyata alınan hastanın akciğerinde bulunan 3 santimetre uzunluğundaki implantın demir parçası, cerrahi müdahale olmadan, bronkoskopi yöntemiyle çıkartıldı.
BOĞAZINA KAÇMIŞ
Hastaya müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, "Hastamız, bize gelmeden yaklaşık yarım saat önce, özel bir merkezde diş tedavisi yapıldığı esnada, öksürük krizine girmiş. Bu esnada hekimin elindeki yabancı cisim boğazına kaçmış. Hasta geldikten sonra, parçanın yerini tespit edebilmek için toraks BT dediğimiz bir tomografi aldık. Tomografinin neticesinde,parcanın sağ akciğer alt lobta olduğunu tespit ettik. Hastayı bronkoskopi ünitemize çıkardık. Aşağı yukarı bir saat on dakikalık bir işlemle, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, akciğere kaçan cismi alarak, kendisini sağlığına kavuşturduk" dedi.
UZUN SÜRE KALMASI KANSER RİSKİNİ ARTTIRIR
Solunum yolunun tamamını kapayan cisimlerde herkesin bildiği bir takım manevralar ile parçanın yerinden çıkarılmasının sağlanabileceğini ifade eden Taşolar, "Ancak, solunum yolunun tamamını tıkamayan küçük çaplı, diyelim ki çekirdek tanesi, nohut, leblebi, kalemlerin başındaki başlıklar gibi cisimler akciğere kaçtığında daha büyük sıkıntılar çıkabilir. En başlarda herhangi bir sıkıntı olmasa bile, bu tarz malzemenin uzun süre orada kalması kanser riskini arttırır. Nihayetinde eğer biz, bunu bronkoskopi ile çıkarmayı başaramasaydık hastanın genel bir anesteziyle rijit bronkoskopi yapılması gerekecekti. Orada da, başarılı, olunmasaydı akciğerin lobuyla beraber çıkarılması gerekecekti" diye konuştu.