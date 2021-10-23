Öksüz kedileri, köpek Fındık emziriyor

İSTANBUL
'UN Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi
'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, yaklaşık 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor. Mahalle sakinleri, "Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek, kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpek yapıyor. Gece de beraber yatıyorlar" diye konuştu. DHA