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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Öksüz kedileri, köpek Fındık emziriyor

Öksüz kedileri, köpek Fındık emziriyor
İSTANBUL'UN Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, yaklaşık 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor. Mahalle sakinleri, "Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek, kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpek yapıyor. Gece de beraber yatıyorlar" diye konuştu. DHA
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Öksüz kedileri, köpek Fındık emziriyor
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