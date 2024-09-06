Okul alışverişinde yerli marka maratonu

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve ebeveynler okula dönüş hazırlıklarına hız verdi. İlkokuldan üniversiteye kadar her yaştan öğrencinin okul heyecanına ortak olan D&R, Türkiye'nin en büyük kitap ve kırtasiye platformu olarak sadece kırtasiye kategorisinde 50 marka ve 15 binin üzerinde ürün çeşidini tüketicilerle buluşturuyor. D&R mağazaları ve online satış kanalından edinilen verilere göre, kırtasiyede satışlarının en yoğun olduğu üç ana kategori yazı grubu, defter grubu ve boyama ürünleri. Pandeminin etkisiyle bu yıl da satışlar daha uzun bir zamana yayılmış görünüyor. Yerli yabancı marka dağılımında bakıldığında ise, son yıllarda yerli markaların raflardaki sayısının artması dikkat çekiyor. Yine de ithal ürünler ağırlığını koruyor.

Bu yıl hedef %16'ın üzerine çıkmak

D&R'a göre kırtasiye alışverişi bu yıl erken başladı. Bunun sebebi ise pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklarımız. Pandemi öncesinde okul açılmadan önceki ilk hafta ve okul açıldığı hafta olmak üzere 2 haftaya sıkışan alışveriş rutini artık yerini daha geniş bir zamana bıraktı. Ağustos ayından bu yana yapılan okul alışverişlerine bakıldığında en çok satışı yapılan 3 ürün grubu, yazı, defter ve boyama grupları. Yazı grubunda fosforlu kalem, versatil kalem, fineliner kalem gibi ürünler öne çıkarken defter grubunda özellikle okul defteri, resim defteri ve butik defterler tercih ediliyor. Boyama grubunda ise kuru boya, pastel boya, keçeli kalem ve sulu boya satışları oldukça yoğun. Geçen yıl tüm satışların %15'ini okul alışverişi oluştururken bu yıl için D&R'ın hedefi %16'nın üzerine çıkmak.

Alışveriş yaparken bunlara dikkat!

Özellikle ilk okul alışverişlerinde çocukları cezbeden görüntüye kapılmadan ürünlerin etiketlerini okumaya özen gösterilmeli. Piyasada adı duyulmayan, güvenilir olmayan içerikteki ürünler asla tercih edilmemeli. Yönetmeliklere uyulmadan, farklı kimyasal bileşenlerle üretilen bazı ürünler, çocuklarda solunum hastalıklarından kansere kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, çocuklara zararı olabilecek ağır zehirli kimyasalları içeren ürünlerden uzak durmalı ve kaliteli güvenilir ürünler tercih edilmeli.