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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Okul arazisinden tarih fışkırdı

Bartın’ın Amasra ilçesinde okul yapılması için bağışlanan arazide MS 2’nci yüzyıla ait, şehrin kurucusu Pers Kraliçesi Amastris tarafından yaptırılan sütunlu cadde bulundu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Okul arazisinden tarih fışkırdı
Bartın'da kuruluşu MÖ 12. yüzyıla dayanan, Miletoslular, Kimerler, Lidyalılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Cenovalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının ardından 1460'ta Osmanlı hâkimiyetine giren Amasra'nın toprak altında kalan tarihi, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.



2014'te okul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan arazide yapılan sondaj kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntıları bulunmuş ve inşaat durdurulmuştu. 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün izni ile kazı çalışmalarına başlandı. 3.5 ay süren kazı çalışmalarında MS 2'nci yüzyıla ait Roma dönemi sütunlu cadde kalıntıları ortaya çıkarıldı. Ayrıca üzerinde Amastris portreleri olan ve "Amasya" yazan sikkeler bulundu.



Kazı Başkanı Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, çalışmalar hakkında "Roma dönemine ait sütunlu cadde kazı çalışmalarımız ekim ayı sonu itibarıyla sona erdi. Bundan sonra bulunan eserleri belgelendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgede ilk defa sütunlu cadde kalıntıları bulundu" dedi.



Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ise "Bu yapılar gün ışığına çıkarıldığında sadece Amasra ilçesinin değil Karadeniz bölgesinin kültür turizminde tüm dünyada yer almasını sağlayacaktır" diye konuştu.

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Okul arazisinden tarih fışkırdı
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