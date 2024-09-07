Okul arkadaşlarına psikososyal destek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Taşvantepe Köyü'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 17 gündür bir iz yok.Küçük kızla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gelen bir ihbar sonrası Tavşantepe Köyü'ne 10 kilometre mesafede bulunan bir derede arama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Çalışmalara arama köpeklerinin de katıldığı bildirildi.Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile tutuklu olan amcasının aracıyla köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.Tutuklu köy muhtarı amca Salim Güran'ın ifadesinde, sır 12 dakika ile ilgili, Narin'in kaybolmasından 10 dakika sonra köyde şüpheli bir aracın görülmesi üzerine hızla olay yerine gittiğini ancak söz konusu yerde eski muhtarın çocuklarının araba kullandığını gördüğünü ileri sürdü.Öte yandan, Narin'e ait DNA örneklerinin çıktığı amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek, detaylı incelenmesi amacıyla Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuarına götürüldüğü öğrenildi.Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri çalışma yaptı.