Haberler Yaşam Haberleri Okul bahçesinde cinayet! 20 yaşındaki Enes okul bahçesinde öldürüldü
Giriş Tarihi: 17.6.2023 16:56 Son Güncelleme: 17.6.2023 17:02

Okul bahçesinde cinayet! 20 yaşındaki Enes okul bahçesinde öldürüldü

Konya’da 20 yaşındaki Enes Akyol bir ortaokulun bahçesinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Okul bahçesinde cinayet! 20 yaşındaki Enes okul bahçesinde öldürüldü

Konya'nın merkez Meram İlçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda cadde üzerinde bulunan Zafer Ortaokulu bahçesinde yaralı bir kişinin olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, okul bahçesinde silahla vurulduğu belirlenen Enes Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Enes Akyol'un başka bir yerde vurulup, okul bahçesine doğru kaçtığı ve burada hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ekipler olay yerinde bir adet tabanca buldu. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Okul bahçesinde cinayet! 20 yaşındaki Enes okul bahçesinde öldürüldü
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