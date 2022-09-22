Okul bahçesinde hayatını kaybetti: 12 yaşındaki çocuğun sır sonu!

İhmal olup olmadığının araştırılması için şikayette bulunduklarını anlatan dayı Cüneyt Gül, "Olay haberini aldığımızda biz de okula koştuk. Özel bir hastaneye kaldırıldı. Okulun bahçesindeyken vefat ettiğini öğrenmiş olduk. Doktorların anlattığına göre nabzı durmuştu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.



İhmal olup olmadığının araştırılması için karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten dayı Cüneyt Gül, "Ancak burada üzerinde durduğumuz sabah da emniyete gidip ifade verdiğimiz, savcılıkla da görüştük. Olayın takipçisi olacağız, öğretmenlerinden, idarecilerden, oradaki görevlilerinden, güvenlikçilerden herhangi birinin ihmali var mı, bir kasıt var mı? Neden olmuş, çünkü şu an okul bu konuda bize bir bilgi vermedi, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ancak Samet'in arkadaşlarının verdiği bilgiye göre, bir grup öğrencinin dövdüğünü, tartakladığını, boğazını sıktığını, iteklediğini ve kafasını çarptığını söylediler. Bunun da araştırılması lazım. Savcılığımızın bunun üzerinde duracağına inancım tam. Emniyet birimlerimiz bu konuda çalışıyorlar, bize bu konuda güvenceyi verdiler, devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.



"DARP İZİNE RASTLAMADIM"



Teşhis sırasında darp izi olup olmadığı sorulması üzerine dayı Gül, "Bir darp izi söylemediler ancak boğazını sıkıp kafasını çarptığını söylediler. Doktorlar bize bu konuda bilgi vermedi. Teşhis için çocuğu gördüğümde, çünkü ben teşhise girdim. Ben o sıra yüzünde bir şey görmedim. Zaten adli tıpa gitti, orada sonuçlar incelenecek, örtbas edilmesini istemiyoruz, her şekilde açığa çıkmasını istiyoruz" diye anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı



Vefat eden Samet Gül için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Çocuk öğle tatili sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Gerekli tüm tıbbı destek sağlandı. Kamera görüntüleri incelendiğinde herhangi bir kavga ve itiş kalkış görünmedi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.