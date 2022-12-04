Okul bahçesinde kampçı öğretmen

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Tekin Yolcu, 3 yıl önce Muhasebe ve Finansman Öğretmeni oldu. Yeni mesleğindeki ilk görev yeri Bursa olan Tekin Öğretmen, tüm eşyalarını sırtlayıp yola koyuldu. Sırtında kamp çantası, elinde bisikletiyle Bursa'ya giden Tekin Yolcu, başını sokacağı bir daire kiralamak yerine şehir içinde kamp yaparak konaklamaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır Bursa'nın farklı ilçelerinde kamp kuran Tekin öğretmen, sıra dışı yaşam tarzıyla hem öğrencilerinin hem de Bursalılar'ın ilgi odağı oldu.Doğasever kimliğiyle tanınan Tekin Yolcu, "Doğayı ve kamp yapmayı çok seviyorum. Bursa'ya görevlendirmem çıktığında 'Ankara'dan Bursa'ya ev taşımakla kim uğraşacak' dedim. Kamp çantamı sırtlayarak Bursa'ya gittim. İlk görev yerime varınca etrafta bir keşif yaptım ve ilk gecemi parkta geçirdim. Çok keyif aldım. Annem, babam, eşim... Hepsi karşı çıktı ama ben kendime 'Bu keyfi yaşayacağım' dedim ve 3 yıldır da çadırda yaşıyorum. Doğanın içinde olmak ruhuma çok iyi geliyor" dedi.