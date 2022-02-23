Okul bahçesinde kan bağışladılar

Esenyurt'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kıraç Limak Türker İlkokulu yönetimi, kan ihtiyacına karşılık "Acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganıyla Türk Kızılayı ortaklığında okul bahçesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Okul müdürü Yılmaz Yıldız, öğretmenler ve öğrenci velileri okul bahçesinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

"İYİLİK MARATONU"



Kan bağışında bulunan Yıldız "Ulusal kan stoklarımızın azalmasıyla beraber artan kan ihtiyacını karşılamak için Kıraç Limak Türker İlkokulu olarak "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası düzenledik. Yaptığımız projede yanımızda olan, bizleri bu iyilik maratonunda koşmaya teşvik eden, yeri geldiğinde bir can için seve seve kan vermemize vesile olan, hayatımıza bu değeri katan Türk Kızılay'ına gönüllü kan bağışçısı olan öğretmenlerimize, velilerimize, okul personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.