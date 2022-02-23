Haberler Yaşam Haberleri Okul bahçesinde kan bağışladılar
Giriş Tarihi: 23.2.2022 14:58 Son Güncelleme: 23.2.2022 15:00

Okul bahçesinde kan bağışladılar

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Okul bahçesinde kan bağışladılar

Kıraç Limak Türker İlkokulu yönetimi, Koronavirüs nedeniyle artış gösteren kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen kampanyaya Müdür Yılmaz Yıldız, öğretmenler ve öğrenci velileri destek verdi

Esenyurt'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kıraç Limak Türker İlkokulu yönetimi, kan ihtiyacına karşılık "Acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganıyla Türk Kızılayı ortaklığında okul bahçesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Okul müdürü Yılmaz Yıldız, öğretmenler ve öğrenci velileri okul bahçesinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

"İYİLİK MARATONU"

Kan bağışında bulunan Yıldız "Ulusal kan stoklarımızın azalmasıyla beraber artan kan ihtiyacını karşılamak için Kıraç Limak Türker İlkokulu olarak "Kan acil değil, sürekli ihtiyaç" sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası düzenledik. Yaptığımız projede yanımızda olan, bizleri bu iyilik maratonunda koşmaya teşvik eden, yeri geldiğinde bir can için seve seve kan vermemize vesile olan, hayatımıza bu değeri katan Türk Kızılay'ına gönüllü kan bağışçısı olan öğretmenlerimize, velilerimize, okul personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sapık mahalleyi terk etti eşi boşanma davası açıyor
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Putin'in kırmızı çizgisi: Kesinlikle taviz vermeyeceğiz
SON DAKİKA: Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı! Adalet Bakanlığı'ndan Sedat Peker için iade talebi
Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi
Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme
Son dakika: Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı
Haydar Dümen'in 100 milyonluk mirası kimlerin eline geçti? Film gibi olay!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul bahçesinde kan bağışladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA