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Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:56 Son Güncelleme: 9.12.2022 12:49

Okul bahçesinde katlanır potaya sıkışan 5 yaşındaki Metehan öldü

Samsun’da, okul bahçesinde katlanıp, taşınabilir potanın aniden katlanmasıyla demir aksam arasında sıkışan Metehan Kerem Yılmaz (5) hayatını kaybetti.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Okul bahçesinde katlanır potaya sıkışan 5 yaşındaki Metehan öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Mezraa Mahallesi'ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda Metehan Kerem Yılmaz, evinin yakınında bulunan okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada, katlanarak taşınabilir potanın aniden katlanması sonucu demir aksam arasında sıkıştı. Metehan, ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okul bahçesinde katlanır potaya sıkışan 5 yaşındaki Metehan öldü
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