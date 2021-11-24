Okul bahçesinde korkunç olay! kafatası ve kemik parçaları bulundu

KAFA TASI VE KEMİK PARÇALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kafatası ve diğer kemik parçaları tek tek toplanıp, muhafaza altına alındı. Kazı bölgesi ise polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı. Kemikler ve kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.