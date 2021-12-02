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Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:07 Son Güncelleme: 2.12.2021 14:19

Okul bahçesinde Pitbull dehşeti

ABBAS ÇAKAR
Okul bahçesinde Pitbull dehşeti

Kocaeli Darıca İlçesinde bulunan, Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine giren ve 5 öğrenciyi ısırarak yaralayan Pitbull, bir vatandaş cep telefonu kamerası ile an be an kayıt altına alındı

Kocaeli Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde eğitim veren Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine beslenmesi yasak olan ve başıboş olduğu ileri sürülen Pitbull cinsi bir köpek girdi. Köpeği fark eden ve bahçede bulunan öğrenciler, büyük korku ve panik içerisinde sağa sola koşuştururken, öğrencilere saldıran Pitbull, yakaladığı 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı.

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Çevredekilerin ve okuldaki görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine, olay yerine polis, sağlık be belediye ekipleri sevk edildi. Pitbull tarafından ısırılan S.S, A.S, M.O T.A ve P.A isimli öğrenciler, ambulansa alınarak yapılan ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencileri yaralayan Pitbull ise Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi tarafından yakalanarak barınağa götürüldü. Bir vatandaş tarafından an be an cep telefonunda kayıt altına alınan olayla ilgili Polis ekipleri de soruşturma başlattı.

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Okul bahçesinde Pitbull dehşeti
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