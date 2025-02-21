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Giriş Tarihi: 22.2.2025

Okul basan magandalar tutuklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Okul basan magandalar tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu'na gelen 21 yaşındaki B.K. ders yapılırken sınıfı bastı. Okula gelen B.K. (21) sınıfı basarak içeri girdi. B.K. okulun öğrencisi olan kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Şahin'i (32) sınıftan dışarı çıkardı. Sınıftan dışarı çıkarılan öğretmen Şahin, B.K. tarafından darp edildi. B.K., Şahin'e kafa atarak burnunu kırdı. B.K, diğer öğretmenlerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine okula gelen polis, B.K. ve G.G'yi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan öğretmen Şahin'in burnunda çatlak olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
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Okul basan magandalar tutuklandı
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