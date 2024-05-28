Okul basan veli ve yakınları gözaltına alındı

Kocaeli Darıca İlçesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda sabah saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı.İddialara göre öğrencilerin kendi arasında yapmış olduğu kavga sonrası, bir veli ile yakınları okula gelerek sınıf bastı. Olay sonrası veli ve yakınları gözaltına alınırken, Kocaeli Valiliği konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Darıca ilçemiz Kazım Karabekir Mahallesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda bugün meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde; 27.05 2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat:09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve Milli Eğitim Camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır toleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" dedi.