Okul çevrelerinde suç unsurlarına karşı sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve okul çevrelerinde huzur ve güven içinde olması için çalışmalara devam ediyor. Bağcılar, Esenyurt ve Bayrampaşa'nda içinde olduğu 10 ilçede bulunan, toplam 30 farklı okul çevresinde suç unsurlarına yönelik asayiş ve huzur denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş gibi emniyet birimlerinin katıldığı denetimler; okul çevresindeki şüpheliler, eğlence mekanları, servisler, park ve bahçelere yönelik gerçekleşti.

Okul çevresindeki suç unsurlarına engel olmak için şüpheli şahıslar GBT kontrolünden geçirilip denetlendiler. Emniyet güçleri ayrıca okul çevrelerindeki araçlardada denitim uygulandı. Şüpheli bulunan kişiler ve araçları detaylıca aranırken polisler park ve bahçelerde de yasadışı faaliyetleri önlemek amacıyla hazır bulundu. Denetimler kapsamında Bağcılar'da durdurulan bir araçta ehliyetsiz olan sürücüye 8 bin 190 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin okul çevresindeki denetimlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği kaydedildi.