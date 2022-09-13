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Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:56

Okul çevrelerinde suça geçit yok! Sezonu “Sıfır” toleransla açtılar…

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Sezonu’nu suça ve suçlulara karşı “Sıfır Tolerans” ile açtı. 117 okulun çevresinde ve okul servislerinde denetimler yapıldı. 40 aranan suçlu yakalandı. Bir uyuşturucu madde satıcısı da İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Okul çevrelerinde suça geçit yok! Sezonu “Sıfır” toleransla açtılar…

İstanbul Emniyeti, Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Sezonu'na; suça ve suçlulara karşı "Sıfır Tolerans" ile giriş yaptı. Okul çevrelerinde, umuma açık yerlerde, okul servis araçlarında, park ve bahçelerde geniş kapsamlı denetim ve uygulamalar yapıldı. Toplamda 117 okulun çevresinde 274 ekip ve 646 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda; altı bin 829 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezaları kesinleşen, teslim olmayıp kaçan ve "Firari" olarak aranan 40 suçlu yakalandı.

UYUŞTURUCU SATICISINI SUÇÜSTÜ YAKALADILAR

Yapılan denetim ve uygulamalarda 424 okul servisi denetlendi ve 18'ine yasal işlem yapıldı. 125 metruk bina, bin 114 umuma açık alan denetlendi. İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan bir umuma açık yerde okul saatinde içeride altı çocuğun oyun oynarken görülmesi üzerine yapılan kontrollerde; iş yerinin ruhsatsız olduğu anlaşıldı ve idari işlem yapılarak söz konusu iş yeri Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Çocuklar ise ailelerine teslim edildi.

Esenler İlçesi'nde bulunan bir okul çevresinde yapılan denetimlerde ise gözaltına alınan bir uyuşturucu madde satıcısının üzerinde 1,58 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bulundu.

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Okul çevrelerinde suça geçit yok! Sezonu “Sıfır” toleransla açtılar…
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