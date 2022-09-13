Okul çevrelerinde suça geçit yok! Sezonu “Sıfır” toleransla açtılar…

İstanbul Emniyeti, Çocuk Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Sezonu'na; suça ve suçlulara karşı "Sıfır Tolerans" ile giriş yaptı. Okul çevrelerinde, umuma açık yerlerde, okul servis araçlarında, park ve bahçelerde geniş kapsamlı denetim ve uygulamalar yapıldı. Toplamda 117 okulun çevresinde 274 ekip ve 646 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda; altı bin 829 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezaları kesinleşen, teslim olmayıp kaçan ve "Firari" olarak aranan 40 suçlu yakalandı.