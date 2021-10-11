Okul dediğin sadece bina değil çocuk...





PANDEMİDE EN AVANTAJLI KÖY OKULLARI

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kumrucuk Köyü'nde 8 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Kartal, okulda, dünyanın en iyi eğitim sistemi olarak kabul edilen Finlandiya eğitim sistemini hayata geçirdi. 35 haneli köyün 34 öğrencili okulunda bir okul öncesi öğretmen, bir sınıf öğretmeni ve Hasan Kartal olmak üzere 3 öğretmen dev bir kadro gibi çalışıyor. Büyükşehirlerde korona gölgesinde eğitim-öğretim sürerken, bu köy okulu ise koronadan çok uzakta korunuyor. Hasan Öğretmen, "3 öğretmenimiz, velilerimiz hep aşılı. Burada güvendeyiz. Pandemide en avantajlı okullar köy okulları. Tam kapanmalar da bile öğrencilerimizden kopmadık. Ben köyde ev ev dolaşıp, derslerimizi sürdürdüm.Uzaktan eğitime katılamayan tablet ve interneti olmayan çocuklarımız için köy okulları daha erken açıldı. Bu nedenle yine avantajlı konuma geçtik. Yine de maske, mesafe kurallarına uyuyoruz. Derslerimizi kimi gün bahçede doğal bir ortamda,kimi gün sınıfta yapıyoruz. .Biz aldığımız önlemlerle artık korona da neymiş diyecek duruma geldik" dedi.