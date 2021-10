Okul dediğin sadece bina değil çocuk...

DERSLİKLER SADECE SINIFLAR OLMAMALI

Dersliklerin sadece sınıflar olmaması gerektiğini belirten Hasan öğretmen şöyle devam etti: "Her yer bir sınıf ortamı bizim için. Bazen derslerimizi okulumuzun bahçesinde yapıyoruz bazen de doğanın içindeyiz. İ harfini öğretirken çocuklara iğne iplikle öğretiyorum. Öğrenciler bir yandan ipi iğneden geçirirken göz koordinasyonunu arttırıyor. İ harfini dikerek, hem harfi öğreniyor, hem de düğme dikmeyi. Bazen sınıfta çocuk yogası yapıp, gevşiyoruz." Her eve bir kitaplık projesi yürüttüklerini de belirten Hasan öğretmen, "Kampanyalarımızla her eve bir kitaplık kurduk. Ve 100 kitap verdik. Artık köyde her evde kitaplık var" dedi.