Okul duvarında uyuşturucu içiyorlardı... Mahalleli ihbar etti polis tek tek yakaladı

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi sakinleri, önceki gün, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Taksim Ortaokulu'nun bulunduğu bina duvarının yanında bazı kişilerin uyuşturucu içtiklerine yönelik ihbarda bulundu.