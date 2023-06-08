Okul duvarında uyuşturucu içiyorlardı... Mahalleli ihbar etti polis tek tek yakaladı

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi sakinleri, önceki gün, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Taksim Ortaokulu'nun bulunduğu bina duvarının yanında bazı kişilerin uyuşturucu içtiklerine yönelik ihbarda bulundu.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede sokağa geldi. Ekipler, uyuşturucu içen 3 kişiyi ani bir baskınla yaka paça yere yatırarak yakaladı ve gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçen uyuşturucular türünün belirlenmesi için incelemeye alındı.
Gözaltına alınan A.G'nin daha önce uyuşturucu satmaktan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişinin savcılığa sevk edileceği belirtildi.