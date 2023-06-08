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Giriş Tarihi: 8.6.2023 15:36

Okul duvarında uyuşturucu içiyorlardı... Mahalleli ihbar etti polis tek tek yakaladı

İstanbul Beyoğlu’nda bir okulun bahçe duvarında uyuşturucu içenleri gören mahalle sakinleri hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu polisi ani baskınla 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha önce uyuşturucu ticaretinden kaydı çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okul duvarında uyuşturucu içiyorlardı... Mahalleli ihbar etti polis tek tek yakaladı

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi sakinleri, önceki gün, Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Taksim Ortaokulu'nun bulunduğu bina duvarının yanında bazı kişilerin uyuşturucu içtiklerine yönelik ihbarda bulundu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede sokağa geldi. Ekipler, uyuşturucu içen 3 kişiyi ani bir baskınla yaka paça yere yatırarak yakaladı ve gözaltına aldı.

Ani baskınla neye uğradığını şaşıran A.G., S.B. ve A.Y'nin içtikleri ve üzerlerinde çıkan uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçen uyuşturucular türünün belirlenmesi için incelemeye alındı.

Gözaltına alınan A.G'nin daha önce uyuşturucu satmaktan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişinin savcılığa sevk edileceği belirtildi.

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Okul duvarında uyuşturucu içiyorlardı... Mahalleli ihbar etti polis tek tek yakaladı
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