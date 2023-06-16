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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Okul hayali SABAH’la gerçekleşen Gizem’in dersleri ‘pekiyi’

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Okul hayali SABAH’la gerçekleşen Gizem’in dersleri ‘pekiyi’
Iğdır merkeze bağlı Erhancı köyünde doğan Gizem Acanur'un anne ve babası, henüz 2 yaşındayken ayrıldı. Babaannesi ve dedesinin baktığı Gizem, 2 yıl önce 7 yaşına gelince, resmiyette velisi olmadığı için okula kayıt yaptıramadı. Yaşıtları okula giderken, hazırladığı okul çantasıyla aylarca bekleyen Gizem'in dramını, SABAH 1 Aralık 2021'de "Velisi yok diye okula başlayamıyor" başlığıyla duyurdu. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Gizem Acanur'un kaydını Şehit Polis Kemal Adir İlkokulu'na yaptırdı.



Yaşıtlarına göre, birinci sınıfa 1 dönem geç okula başlayan Acanur, aradaki farkı öğretmenlerinin emekleri ile kapattı. Dün 2'nci sınıfı tamamlayan Gizem, milyonlarca öğrenci gibi karnesini aldı. Duygularını SABAH'a anlatan Gizem, "Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. O dönemde, gelip kaydımı yaptırıp gitsin demiştim. Arkadaşlarım okullarına gidiyordu. Ben de çantamı hazırladım ama gidememiştim. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi. -

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Okul hayali SABAH’la gerçekleşen Gizem’in dersleri ‘pekiyi’
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