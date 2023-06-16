Okul hayali SABAH’la gerçekleşen Gizem’in dersleri ‘pekiyi’

Iğdır merkeze bağlı Erhancı köyünde doğan Gizem Acanur'un anne ve babası, henüz 2 yaşındayken ayrıldı. Babaannesi ve dedesinin baktığı Gizem, 2 yıl önce 7 yaşına gelince, resmiyette velisi olmadığı için okula kayıt yaptıramadı. Yaşıtları okula giderken, hazırladığı okul çantasıyla aylarca bekleyen Gizem'in dramını, SABAH 1 Aralık 2021'de "Velisi yok diye okula başlayamıyor" başlığıyla duyurdu. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Gizem Acanur'un kaydını Şehit Polis Kemal Adir İlkokulu'na yaptırdı.Yaşıtlarına göre, birinci sınıfa 1 dönem geç okula başlayan Acanur, aradaki farkı öğretmenlerinin emekleri ile kapattı. Dün 2'nci sınıfı tamamlayan Gizem, milyonlarca öğrenci gibi karnesini aldı. Duygularını SABAH'a anlatan Gizem, "Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. O dönemde, gelip kaydımı yaptırıp gitsin demiştim. Arkadaşlarım okullarına gidiyordu. Ben de çantamı hazırladım ama gidememiştim. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi. -