Okul kıyafetleri 4 yıl değişmeyecek

Okullarda kıyafet uygulamasına ilişkin güncel açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin kılık kıyafetlerine dair yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun, öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı, desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Okul kıyafeti, ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir, pedagojik esaslara uygun olacak. Kabul edilen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak. Kıyafet 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek. Sağlık özrü bulunan, bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi, dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı, serbest rekabet şartlarını ihlal eden yönlendirmeler yapılamayacak.