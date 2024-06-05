Haberler Yaşam Haberleri Okul müdürü Levent Tetik sokak ortasında saldırı: Hocam beni tanıdın mı deyip darp etti!
Giriş Tarihi: 5.6.2024 00:17 Son Güncelleme: 5.6.2024 00:21

Okul müdürü Levent Tetik sokak ortasında saldırı: Hocam beni tanıdın mı deyip darp etti!

Adana'da okul müdürü Levent Tetik yanına yaklaşan ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye soran saldırgan tarafından dakikalarca darp edildi!

İHA
Okul müdürü Levent Tetik sokak ortasında saldırı: Hocam beni tanıdın mı deyip darp etti!

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik'e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da Tetik'e saldırıp darp etmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.


Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Müdür Tetik'in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okul müdürü Levent Tetik sokak ortasında saldırı: Hocam beni tanıdın mı deyip darp etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA