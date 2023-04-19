Okul müdürü, veliyi demir çubukla dövdü

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, çocuğunun sınıfını değiştirme talebi kabul edilmeyen veli Ahmet Bayar ile okulun müdür vekili Ertan Başyiğit arasında tartışma çıktı. İddiaya göre veli, Başyiğit'e vazo fırlattı. Başyiğit de Bayar'a zımba attı. Zımba kafasına isabet eden Bayar yaralandı. Başyiğit daha sonra kapının arkasındaki demir çubuğu alıp darp etti. Başına 15 dikiş atılan Bayar, "Ben Başyiğit'i darp etmedim. Bir anda nereden çıkardıysa demir çubuk ile başıma ve belime vurmaya başladı. Bir okul müdürünün odasında, öyle bir suç unsurunun ne işi var?" dedi. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.