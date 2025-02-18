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Giriş Tarihi: 19.2.2025

Okul müdürü yeniden yargılanacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Okul müdürü yeniden yargılanacak
İzmir'de 7.5 yıl önce Alperen Sakin'in (3) anaokulu servisinde unutularak hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 yıl 20 gün hapse çarptırılan okul müdürü Bekir Gül'ün cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Gül, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Duruşmaya, küçük Alperen'in ailesi katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Gül, gelmedi. Bozma ilamına karşı söz verilen Alperen'in ailesi, kararın yerinde olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti başkanı, sanığın bir sonraki celseye katılmasına karar verip duruşmayı erteledi.
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Okul müdürü yeniden yargılanacak
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