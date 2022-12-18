Okul müdürüne çarpan otobüsün kadın şoförü tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesi Örnekköy Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler'e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nurcan B. idaresindeki halk otobüsü çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güler'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sema Güler, görev yaptığı okulunun bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Antalya'ya uğurlandı.

KADIN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Güler'in ölümüne neden olan toplu taşıma aracının kadın şoförü Nurcan B., tutuklanarak Muğla E Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi