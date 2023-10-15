Okul müdürüne demir çubuklu saldırı

Şanlıurfa'daŞehit Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur, okul önünde öğrencileri rahatsız eden kişiyi uyarınca demir çubukla darp edildi. Başından yaralanan Aziz Tur hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde okul önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulun önünde öğrencileri rahatsız eden bir kişiyi uyaran okul müdürü Aziz Tur, demir çubuklu saldırıya uğradı. Başından yaralanan okul müdürü Aziz Tur kanlar içinde kaldı. Yaralı müdür, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğitim Bir-Sen Akçakale Temsilciliği, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Polis, okul müdürünü yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Adana'da okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp 5 öğretmeni yaralayan B.Z. isimli saldırgan tutuklandı. Olay, merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. B.Z. isimli genç, iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen B.Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. B.Z. kendisini engel olmaya çalışan öğretmenlere yumrukla saldırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 öğretmen aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Sağlık durumları iyi olan öğretmenler saldırgandan şikâyetçi oldu. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.