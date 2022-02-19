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Giriş Tarihi: 19.2.2022

Okul müdürüne duygulandıran ziyaret

İHA
Okul müdürüne duygulandıran ziyaret
Kocaeli'de bulunan Serviye Cephesi Proje Anadolu Lisesi'nin okul müdürü Musa Kurt, yüksek şeker ve tansiyona bağlı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanede tedavi görmesi gereken Kurt, dün sabah büyük bir sürprizle karşılaştı. Öğrenciler, ellerindeki esprili pankartlarla bahçeden öğretmenleri Musa Kurt'u selamladı. Öğrencilerin pankartlı ziyaretini hastane odasının penceresinden takip eden Musa Kurt, bir süre sonra izin isteyerek serumuyla beraber soluğu bahçedeki öğrencilerin yanında aldı.

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Okul müdürüne duygulandıran ziyaret
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