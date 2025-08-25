Okul öncesi Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Ekipler fahiş fiyat denetimi yaparken, ürünlerin etiketlerini de piyasaya uygunluk açısından inceledi. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, "Biz geçen hafta içerisinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik, fiyat etiketi açısından, haksız fiyat açısından. Bu ürünler içerisinde 623 tanesinin fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. Yaklaşık 1 milyon 900- 2 milyona yakın idari yaptırım uyguladık." dedi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da kırtasiye ve okul malzemeleri satışı yapan iş yerlerine yöneklik denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu'nda okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerde eş zamanlı olarak ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetim kapsamında, ürünlerin güvenliği ve piyasadaki fiyatların uygunluğu incelendi. Ekipler ürünlerin oluşturabileceği risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla etiket kontrolü de yaptı.

'ALINAN NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ'

Denetimler hakkında bilgiler veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Biz bunu Ticaret Bakanlığı olarak birkaç aşamada yapıyoruz. Geçen 2 hafta içerisinde Ticaret Bakanlığımızın ürün güvenliği denetimi ekiplerimiz, kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve bu işin toptan satışını yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldılar. Laboratuvara gönderip teste sundular. Buradan da çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre piyasadan toplanmasından tutun, yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var." dedi.

'GEÇEN HAFTA 17 BİN 461 ÜRÜN İNCELEDİK'

Menteşe velilerin alışveriş sırasında dikkat edecekleri hususlara da değinerek, "Vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli kırtasiye alımlarında. Özellikle ürünlerin üzerinde, çanta gibi, tekstil ürünlerinde, önlük gibi etiketlerinde bu ürünün içeriğinin belli olup olmadığına, yani bir ürünü tanıtıcı bir içerik olması lazım. Onların olup olmadığına dikkat etmeleri lazım. Onun dışında çocuklarımız için oyun hamurları gibi bir takım özelliklerde de uyarıcı işaretlerin olup olmadığına, CE belgesinin olup olmadığına bakmalarını öneririz. Bunun dışında biz fiyat etiketlerine uyulup uyulmadığına bakıyoruz ve haksız fiyat var mı yok mu yani fahiş fiyat var mı yok mu o açıdan da inceliyoruz. Biz geçen hafta içerisinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik, fiyat etiketi açısından, haksız fiyat açısından. Bu ürünler içerisinde 623 tanesinin fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. Yaklaşık 1 milyon 900- 2 milyona yakın idari yaptırım uyguladık. Yine 46 adet işletmede de fiyatları bize makul değildi. Onlara da haksız fiyat tutanağı tutup, bakanlığımızdaki Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulumuza yönlendirdik. Orada değerlendirilip gerekli işlemler yapılacak. Burada maksat vatandaşımızın tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve onların da işte burada olası mağduriyetlerin önüne geçmek için bu denetimlerimizi Ticaret Bakanlığı olarak yapıyoruz, sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak buradaki amacımız çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini korunması için de gerekli tüm tedbirler bakanlığımızca da alınmaktadır. Biz bu vesileyle tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize yeni eğitim-öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.