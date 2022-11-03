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Giriş Tarihi: 3.11.2022 20:22

Okul önünde ahlaksız hareket yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta bir imam hatip okulu önünde okuldan çıkan öğrencileri taciz ettiği öne sürülen F.Ç. Esenyurt Devriye Ekipler amirliği görevlilerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve okul önünde hayasızca hareketler yaptığı görülen şüpheli hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okul önünde ahlaksız hareket yapan kişi gözaltına alındı

Esenyurt Kıraç Mahallesi İmam Hatip Okulu önünde bekleyip okuldan çıkan öğrencilere hayasız hareketler yaparak taciz eden bir kişiyi gören çevredekiler hemen durumu polise bildirdi. Devriye ekipler hemen olay yerine gelip ihbardaki tarife uyan kişiye kimlik sordu.

Adının F.Ç. Olduğu öğrenilen şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı ve aranasının olmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada yanlarına gelen bir mahalle sakini ihbarı kendisinin yaptığını ve elinde görüntüler olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheli Osmangazi Karakoluna teslim edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında hayasızca hareketler yapmaktan soruşturma başlattı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Okul önünde ahlaksız hareket yapan kişi gözaltına alındı
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