Okul önünde ahlaksız hareket yapan kişi gözaltına alındı

Esenyurt Kıraç Mahallesi İmam Hatip Okulu önünde bekleyip okuldan çıkan öğrencilere hayasız hareketler yaparak taciz eden bir kişiyi gören çevredekiler hemen durumu polise bildirdi. Devriye ekipler hemen olay yerine gelip ihbardaki tarife uyan kişiye kimlik sordu.

Adının F.Ç. Olduğu öğrenilen şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı ve aranasının olmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada yanlarına gelen bir mahalle sakini ihbarı kendisinin yaptığını ve elinde görüntüler olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheli Osmangazi Karakoluna teslim edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında hayasızca hareketler yapmaktan soruşturma başlattı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.