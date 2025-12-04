Okul servisi alev topuna döndü: Sahibinin çaresizce yangını izleyişi yürek burktu!

SÜRÜCÜ ÇARESİZCE YANGINI İZLEDİ

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Servisin içinde öğrenci bulunmaması muhtemel bir faciayı engellerken, aracının başına giden sürücü, büyük üzüntü yaşadı.