Okul servisi çocuğun üzerinden geçti

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde İlkokul 1. sınıf öğrencisi olan Emre Kara, iki gün önce okul çıkışı servisle evine geldi. Araçtan inen minik Emre, servisin önünden geçtiği sırada şoför B.A., dikkatsizlik sonucu küçük çocuğu ezerek üzerinden geçti. Kaza sonrası yaşananlar ise durumu daha da korkunç hale getirdi. Şoför B.A., kazanın hemen ardından ambulans çağırmak yerine Emre'yi dikkatsiz bir şekilde kucaklayıp evinin önüne bırakarak uzaklaşmaya çalıştı. Minik Emre, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren küçük çocuğun kafatası, kaburgaları ve kolunda ciddi kırıklar oluştuğu öğrenildi. Gözaltına alınan şoför, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.