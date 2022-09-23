Düzce’de okul servisinin karıştığı kazada 6’sı öğrenci 8 kişi yaralandı

Olay akşam saatlerinde Düzce-Akçakoca karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücü Tayfun Tayyar idaresindeki okul servisi Akçakoca istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Vedat İlgü idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 6 öğrenci ve iki aracın sürücüleri yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.