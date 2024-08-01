Okul servislerinde güvenlik ve denetim artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle eğitim hakkından yoksun kalma ihtimali bulunan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerin güvenli şekilde eğitimlerine devam etmeleri için taşımalı eğitim sisteminin kapsamını genişletti. Okul servislerinin güvenliğini denetim altına almak için valilik veya kaymakamlıklarca milli eğitim, emniyet, jandarma, belediye ve ilgili diğer kurum temsilcilerinden oluşan denetim komisyonu kurulacak.Taşıma yolu eğitimde öğrencilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için okul servis araçlarını kullanan şoförlerin görev ve sorumlulukları da belirlendi. Servis şoförü öğrencinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunmayacak. Okul servis aracına koltuk sayısından fazla öğrenci bindiremeyecek. Taşıma hizmeti sırasında yakıt almayacak ve planlanan güzergâh dışına çıkamayacak. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemlerini kullanmayacak, seyir halindeyken telefonla konuşmayacak.Öğrenci taşıma uygulaması, öğrencilerin okullara taşınmasının sağlanmasının yanı sıra, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunmak için de yapılacak. Okul servislerinin güvenliği için denetimler sıklaştırılacak. Valilik veya kaymakamlıklarca bir denetim komisyonu kurulacak.