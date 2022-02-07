Okul servislerine ilk gün denetimi

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Maltepe, Sarıyer ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde servis şoförlerinin evrakı, araçlardaki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.



Sarıyer Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde kurulan kontrol noktasında da resmi ve sivil ekipler, servis araçlarını durdurarak kontrol etti. Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.





MALTEPE'DE DENETİM



Maltepe D-100 Karayolu Ankara İstikametinde okul servislerini tek tek durduran trafik ekipleri sürücülerin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetim de durdurulan okul servislerindeki öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapılarak araçlarında dezenfekte olup olmadığını kontrol etti.



BAKIRKÖY'DE DENETİM



Bakırköy Florya Kavşağı'nda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde şoförlerin evrakları kontrol edildi; Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şoförlere, bilgilendirme de yapıldı.



TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK



Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. İkinci dönemin ilk dersine geç kalmak istemeyen öğrenciler ve işlerine yetişmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.