Okul servislerine sıkı denetim

Yeni Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince servis araçlarının denetimlerine ağırlık verildi. İstanbul'daki bir çok ilçede özellikle Maltepe D-100 Karayolu'nda ve Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yapılan denetimlerde, servis araçlarında şoförlerin ve öğrencilerin kemer takıp takmadıkları kontrol edildi. Araçlarda evrak kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sürücüler, kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Maltepe'deki sivil ekiplerinde katıldığı denetimlerde bir servis minibüsünün camlarının filmli olması ve jant oranının uygun olmaması nedeniyle sürücüye 2 bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin hem kendileri hemde öğrenciler için faydalı olduğunu belirten servis şoförleri bu denetimlerin eğitim dönemi boyunca sık sık yapılması gerektiğini söylediler.