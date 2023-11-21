Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı



Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Atatürk Lisemiz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenil okul için yapılan temel kazısında bazı tarihi kalıntılar bulundu. Temelde çıkan tarihi eserlerden buraya yapılaşma yasağı uygulandı. Tokat'ımıza yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Tokat'ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müze haline getireceğiz'' dedi.