Okul zili çaldı öğrenciler ders başı yaptı

Pandemi döneminde 1,5 yıl okullardan uzak kalan 18 milyon öğrenci 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadılar. Sabah saat 07.10'da başlayan eğitim ve öğretim nedeniyle öğrenciler uzun bir yaz tatili sonrasında okullarına kavuştular.
Okullarda sabah saatlerinde yapılan kısa törende okul idarecileri öğrencilerin okullarını çok özlediklerini iyi ve sağlıklı bir dönem geçirmek için heyecanlı olduklarını kaydetti.
İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.
E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yüzde 60'e kadar yükseldi. Hafta içinde yoğunluğun eski günlerdeki gibi daha da artması bekleniyor.