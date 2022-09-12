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Giriş Tarihi: 12.9.2022 08:58

Okul zili çaldı öğrenciler ders başı yaptı

Tüm Türkiye’de uzun bir yaz tatili sonrasında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı okul zillerinin çalması ile başladı. Okuldan uzun süre ayrı kalan öğrenciler arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadılar. Çocuklarını okul dışından seyreden aileler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okul zili çaldı öğrenciler ders başı yaptı

Pandemi döneminde 1,5 yıl okullardan uzak kalan 18 milyon öğrenci 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadılar. Sabah saat 07.10'da başlayan eğitim ve öğretim nedeniyle öğrenciler uzun bir yaz tatili sonrasında okullarına kavuştular.

Okullarda sabah saatlerinde yapılan kısa törende okul idarecileri öğrencilerin okullarını çok özlediklerini iyi ve sağlıklı bir dönem geçirmek için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Üç aylık tatil sonrası okullarına gelen öğrenciler okul önündeki müdürün kısa konuşmasının ardından İstiklal Marşı ile birlikte yeni bir döneme başlayarak okul zili çalması ile sınıflarına girdiler. Ailelerde öğrencilerin bu yeni dönemine heyecanla eşlik etti.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yüzde 60'e kadar yükseldi. Hafta içinde yoğunluğun eski günlerdeki gibi daha da artması bekleniyor.

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Okul zili çaldı öğrenciler ders başı yaptı
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